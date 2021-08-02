محلل إيطالي: زيارة «دي مايو» إلى ليبيا تؤكد أن بلادنا محاور موثوق وحاضر في المنطقة

قال المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي إن “الهدف من زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا هو مواصلة الحوار مع المحاورين المحليين الرئيسيين”،

وأضاف «روفينيتي»، في تصريح لموقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية، “وهو ما يتضح من المعنى الجغرافي للقاءات ما بين طرابلس وبرقة وهي مراكز قوة في ليبيا حيث تواصل إيطاليا والمجتمع الدولي في مرافقتها عبر عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي تحت رعاية أممية”، مؤكدًا أن “إيطاليا موجودة أو تحديداً تواصل لأن تكون موجودة كمحاور موثوق وحاضر في المنطقة”.

و التقى “دي مايو” اليوم الإثنين، برفقة السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو بالقنصل كارلو باتوري الذي يقود البعثة الدبلوماسية، حيث أعادت روما فتح القنصلية العامة في بنغازي.

وذكر أن “الحكومة الإيطالية دعمت دائما العملية الجارية بتصميم، وهي شريك الليبيين، كما أظهر الاجتماع الأخير الذي استضافته روما بهدف تسوية العقدة الانتخابية”.

وشدد «روفينيتي»، على ضرورة احترام المسار الذي قررته الأمم المتحدة نحو التصويت في انتخابات 24 ديسمبر، وأن يتم احترامه بطريقة شاملة قدر الإمكان بغرض تجنب أن يحمل التصويت معه كنتيجة خطر عدم الاعتراف ببعض المخاطر المحتملة لإثارة توترات جديدة.

وختم موضحًا أنه من هذا المنطلق فإن من الأساسي ما تعرّفه وزارة الخارجية الإيطالية بأنه “الالتزام المتجدد لكل الأطراف الليبية” لتعزيز التقدم الملموس نحو الأهداف الرئيسية (إجراء الانتخابات وفقًا للمواعيد المحددة وتنفيذ وقف إطلاق النار واعتماد الميزانية الموحدة والمصالحة الوطنية).