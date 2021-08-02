الدبيبة يشكّل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، قرار رقم (212) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكّل لجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح القرار في مادته الثانية على أن تتولى اللجنة إعداد جدول مرتبات موحد للموظفين بالدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة بالباب الأول بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

وفي مادته الثالثة نص القرار على أن تقدم اللجنة تقرير بنتائج أعمالها خلال 60 يوم للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد، قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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