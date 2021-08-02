| وزيرة الثقافة تلتقي نائب مدير عام مركز البحوث والدراسات الإفريقية

ناقشت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، الاثنين، مع نائب مدير عام مركز البحوث والدراسات الإفريقية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية محمد سالم أوضاع المركز وتفعيل عمله ونشاطه.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس المشاكل والعراقيل التي تواجه المركز في أداء عمله، وخطة المركز للارتقاء بالنشاط البحثي والسبل الكفيلة بتطويره.

وأعرب نائب مدير عام المركز عن شكره وتقديره لتوغي عن اهتمامها بالمركز وقدم خلال اللقاء نبذة عن أهداف المركز وبرامجه المستقبلية.