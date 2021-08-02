بوغدانوف لكوبيش: موسكو تؤيد جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، هاتفيا للمبعوث الأممي يان كوبيش، تأييد موسكو جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لتوحيد القوات المسلحة الليبية.

وبحسب إيجاز صحفي، لوزارة الخارجية الروسيةن، فإن الطرفان بحثا المشكلات التي تواجه التحضير للانتخابات في موعدها المقرر، ومنها وضع القاعدة الدستورية اللازمة، حيث اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود للمساعدة في إقامة حوار شامل لكل القوى السياسية المؤثّرة في ليبيا لتحقيق الوحدة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

