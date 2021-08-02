السفير المالطي يؤكد لوزير الصحة استعداد بلاده لتسخير كل الجهود للتعاون مع ليبيا في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة علي الزناتي، مساء الإثنين، بمقر ديوان وزارة الصحة سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صاليبا والوفد المرافق له، وذلك لبحث إطار تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

وتم خلال اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، استعراض ومناقشة الخطط والبرامج الخاصة بملف مجابهة جائحة كورونا المستجد وملف التطعيمات.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون الصحى المتمثل في الإستفادة من برامج التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة؛ وخاصة فيما يخص التمريض المتخصص، ومجال تبادل الزيارات الفنية وتؤامة المراكز الطبية والمستشفيات.

وأكد الجانب المالطى على استعداده لتقديم كافة الجهود وتسخيرها للتعاون في المجال الصحي، وخاصة ملف مجابهة جائحة كورونا.

كما تقدم الجانب المالطى بدعوة لوزير الصحة لزيارة مالطا، والاطلاع على النظام الصحي خلال الفترة القادمة.

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