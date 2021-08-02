توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة حول “الأغذية المدرسية”

شهد ديوان وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، ورود الحلبي الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وقال الوزير أنه سيشكل لجنة تتولى متابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمناً جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية، مشيراً إلى أنه سيتولى متابعة ذلك بجولات تفقدية للمؤسسات التعليمية.

بدورها، أشادت الحلبي بتحمس الوزارة، مضيفة أن تشكيل اللجنة سيعطى دافعاً لانطلاقتها، مؤكدة أن دولة ليبيا تعد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي.

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