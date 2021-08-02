ناشط حقوقي: لا مستقبل للإخوان فقد انتهوا في ليبيا وتونس آخر معاقلهم

أكد المحامي والناشط الحقوقي ياسين عزايزية أنه ”لا مستقبل للإخوان المسلمين، فقد انتهوا في سوريا وفي مصر وفي ليبيا، وسينتهون في تونس وهي آخر معاقلهم، وحتى القيادة التركية يبدو أن مصلحتها بالإخوان مؤقتة“.

وقال “عزازية” في تصريح صحفي،”الإخوان يرون في حركة النهضة في تونس آخر موطئ قدم لهم هناك، حيث يحكمون منذ 2011″، مردفًا “ومن الطبيعي أن يرفض الإخوان ما حصل في 25 يوليو الماضي ويشيطنوه”، مشددا على أن “ذلك يُعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي“.

وأوضح؛ أن “موقف تنظيم الإخوان يقيم الدليل على أن هناك علاقة وثيقة مع حركة ”النهضة“ التي تتبرأ من الإخوان، رغم الارتباطات الواضحة سواء من خلال اليافطة الدينية (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) أو اليافطة الجمعياتية، حيث يرتبط الشق الدعوي في حركة النهضة بشكل وثيق بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين“.