«المرزوقي»: إذا استمرت الأزمة في تونس سيصبح مصيرنا كالشعب الليبي

يرى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن المسار الذي تتجه نحوه تونس شبيه بالذي عاشته ليبيا سنة 2011، على حد قوله.

وقال المرزوقي، في لقاء متلفز مع قناة “الحوار”:” إذا تواصلت الأزمة في تونس وتعقدت الأمور ولم يجد التونسيون حلولا بينهم، فسيقع تدويل المسألة التونسية وسيصبح مصيرنا كمصير الدولة الليبية”، على حد زعمه.

وتابع:” هل قمنا بكل هذا ليأتي قيس سعيد ويفرط في الديمقراطية والاستقلال؟”، لافتا إلى أن جميع الدول الخارجية مسلطة أنظارها على الديمقراطية في تونس، على حد تعبيره.

وشدد على أن الرئيس التونسي قيس سعيد، لا يقوم الآن بمحاربة الفاسدين، بل يحارب خصومة السياسيين ممن لهم قضايا سخيفة، على حد زعمه.

ولفت إلى أن كل العملية “إفراغ للرضيع مع ماء الحمام القذر”، مؤكدا أن الجريمة الثانية للانقلاب تدويل قضية داخلية وتهديد واضح لاستقلال القرار الوطني، على حد ادعائه.

وأشار إلى أنه إذا ثبت ضرب رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في قرطاج من طرف ضباط أجانب فهذه خيانة وطنية، على حد قوله.