«المنقوش» تعقد عدة اجتماعات حول تطورات الأوضاع بليبيا في ديوان الوزارة ببنغازي

زارت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، وذلك عقب وصولها للمدينة، بعد ظهر الإثنين.

وتفقدت الوزيرة، خلال هذه الزيارة، سير العمل بالديوان، والصعوبات التى يواجهها.

من جانب آخر، التقت وزيرة الخارجية ببنغازي، مساء اليوم، نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي زار المدينة عقب زيارته للعاصمة طرابلس صباح الإثنين، وذلك بحضور السفير الإيطالي بليبيا جوزيبي بوتشينو، والقنصل الإيطالي بالمدينة كارلو باتوري.

وتم خلال اللقاء، استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة مايتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى ايطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي.

ووعد الجانب الإيطالي، في هذا الخصوص، بأنه سيشرع في ذلك خلال الأيام القادمة، كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل مغادرتها لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، التقت الوزيرة بالمطار عضو اللجنة العسكرية (5+5) اللواء خيري التميمي، حيت استعرضا سير عمل اللجنة، وما توصلت إليه نتائج في صالح الوطن والمواطن، ومنها تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الرابط بين “مصراته / سرت”.