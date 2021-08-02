«شركة الكهرباء»: وصول الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس لمرحلة التجارب التشغيلية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، وصول الوحدة السادسة بمحطة توليد غرب طرابلس البخارية إلى مرحلة التجارب التشغيلية، وذلك استعدادا لدخولها على الشبكة الكهربائية في الأيام المقبلة.

وذكرت العامة للكهرباء، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أن مجلس إدارة الشركة برئاسة وئام العبدلي والوفد المرافق له من مسؤولي الشركة، أجروا مساء الإثنين زيارة تفقدية للاطلاع على أعمال الصيانة للوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية؛ والتي وصلت لمرحلة التجارب التشغيلية حرصاً على استكمالها والدخول بها على الشبكة في الأيام المقبلة.

وأوضح البيان، أن مجلس الإدارة اجتمع مع مسؤولي محطة غرب طرابلس البخارية لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المحطة والقائمون على تشغيلها، وتوفير الإمكانات اللازمة والضرورية لمشغلي المحطة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.