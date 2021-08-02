بوجواري يصدر تعليمات بتنفيذ احتياجات الأحياء السكنية ببنغازي

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الاثنين تعليماته لمكتب المشروعات بالبلدية بالعمل على إعداد المستندات الخاصة بتنفيذ احتياجات الأحياء السكنية بالبلدية خاصة في مجال مياه الشرب و حل اختناقات الطرق والإنارة العامة وصيانة المرافق التعليمية والصحية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بوجواري بعدد من رؤساء المجالس المحلية لعدد من الأحياء السكنية بالبلدية بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير إدارة شؤون المحلات ناصر المشيطي ، وتناول الاجتماع إحتياجات المناطق ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها من قِبل البلدية في مجالات الخدمات الأساسية .واستعرضت البلدية خلال الاجتماع العديد من المشاريع التي قامت بتنفيذها خلال الفترة الماضية تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

واستمع رئيس المجلس التسييري للبلدية الى احتياجات المناطق في مختلف المجالات الخدمات الأساسية وأصدر تعليماته لمكتب المشروعات بحل المشاكل الممكن معالجتها خاصة في الخدمات الأساسية

