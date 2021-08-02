الحرس البلدي ببنغازي يطلق حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة

قامت دوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي صباح امس الأثنين في مدينة بنغازي بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامه والكورنيش .
وبحسب مكتب الأعلام بالجهاز ان الانذار جاء بعد أن تكررت الشكاوي من المواطنين،حول الاستغلال للشاطئ العام من قبل أشخاص لغرض الأستفاده الشخصية ومنع رواد الشواطئ والكورنيش من التنزه
وبحب اعلام الجهاز فقد انذر مستغلي الشواطئ العامه والكورنيش مدة 24 ساعة كإنذار أخير بعدها تبدأ عمليات ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغله في شاطئ البحر أو الكورنيش.
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