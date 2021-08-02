الحرس البلدي ببنغازي يطلق حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة

قامت دوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي صباح امس الأثنين في مدينة بنغازي بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامه والكورنيش .

وبحسب مكتب الأعلام بالجهاز ان الانذار جاء بعد أن تكررت الشكاوي من المواطنين،حول الاستغلال للشاطئ العام من قبل أشخاص لغرض الأستفاده الشخصية ومنع رواد الشواطئ والكورنيش من التنزه

وبحب اعلام الجهاز فقد انذر مستغلي الشواطئ العامه والكورنيش مدة 24 ساعة كإنذار أخير بعدها تبدأ عمليات ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغله في شاطئ البحر أو الكورنيش.

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