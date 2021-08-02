ليبيا الان

الحرس البلدي ببنغازي يطلق حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت دوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي صباح امس الأثنين في مدينة بنغازي بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامه والكورنيش .

وبحسب مكتب الأعلام بالجهاز ان الانذار جاء بعد أن تكررت الشكاوي من المواطنين،حول الاستغلال للشاطئ العام من قبل أشخاص  لغرض الأستفاده الشخصية ومنع رواد الشواطئ والكورنيش من التنزه 

وبحب اعلام الجهاز فقد انذر مستغلي الشواطئ العامه والكورنيش  مدة 24 ساعة كإنذار أخير بعدها تبدأ عمليات ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغله في شاطئ البحر أو الكورنيش.

” style=”height: 471px;”>

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك