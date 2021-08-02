«بوغدانوف» و«كوبيش» يتفقان على دعم حوار شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل الرئيس في الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي، الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات التسوية الليبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، فإن الجانبين ناقشا بالتفصيل عدة مسائل متعلقة بدفع عملية التسوية الليبية إلى الأمام، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين وقراري 2510 و2570 لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان، أنه جرى إيلاء اهتمام خاص خلال الاتصال الهاتفي لقضية التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر المقبل”.

وتابع بيان الخارجية الروسية:” جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع مراعاة دور الأمم المتحدة الرائد؛ للمساهمة في إقامة حوار شامل وبنّاء بمشاركة جميع القوى السياسية ذات النفوذ في ليبيا؛ لصالح ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية”.