سليمان البيوضي: «الدبيبة» تعاقد بمليارات ليُحسن الكهرباء ونعيش يوميا «بلاك آوت»

قال سليمان البيوضي المحلل السياسي من مصراتة، إنه “من المأثور أن شهر أغسطس تسمى أيامه (بالغصر ) في وصف شدة الحرارة والرطوبة ، وهي فترة لينضج فيها النخيل والتين والقصب وأشياء أخرى، وفي الزمن الغابر كانت البيوت مجهزة لكل الفصول ولم يكن التزاحم العمراني ليؤثر على التهوئة وتلطيف الأجواء، ومن يدري ربما اعتاد الناس على القسوة بسبب الفقر الكبير الذي كانت تعانيه الدولة أو شبه الدولة في القرون السابقة”.

وأضاف “البيوضي” على حسابه بموقع فيسبوك: “أما الآن فإننا نعيش الغصر وتشوى جلودنا بفعل الفساد و (طياح السعد) وعدم وجود مسؤول حقيقي ملتزم بنا يقول فرغم وعده الذي انقضى وهو الست أشهر فإن السيد رئيس الحكومة تعاقد بمليارات ليحسن الكهرباء أو هكذا قال ورغم ذلك فإننا نعيش يوميا بلاك آوت ( على فترات ) وساعات وجود الكهرباء أقل من بقائها”.

وأردف؛ “ورغم ذلك فإنه يعيش اللحظة ويوظف جيش الإعلام الممول ليكذب على نفسه (فالليبيون المعذبون) يعيشون واقعا مؤلما والفيس بوك بات منصة للاحتجاج لا أكثر والإعلانات الممولة تشبه فكاهة في حالة يأس “.