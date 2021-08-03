وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم مع وبرنامج الأغذية العالمي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

03 August, 2021

وقعت وزارة التربية والتعليم عصر أمس الاثنين مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يتم بموجبها تنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف و رود الحلبي الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

ذكر مكتب الإعلام بالوزارة أن الوزير سيشكل لجنة تتولى متابعة البرنامج منذ انطلاقته، وسيتولى مُتابعة التنفيذ من خلال جولات تفقدية للمؤسسات التعليمية.

من جانبها وبحسب إعلام الوزارة أشادت الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المُتّحدة السيدة رود الحلبي بتحمس الوزارة، مضيفة أن تشكيل اللجنة سيعطى دافعاً لانطلاقتها، مؤكدة أن دولة ليبيا تعَد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي.

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