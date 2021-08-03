بوقعيقيص: اشتراط عدم حمل مرشح الرئاسة أو أحد والديه لجنسية أخرى ذروة الإقصاء

أبدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، اعتراضها على أحد الشروط التي وردت في الترشح لرئاسة الدولة، وهي أن لا يكون قد حمل -المرشح- أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

بوقعيقيص، وفي منشور عبر حسابها على فيسبوك، قالت: “إذا كان هذا حقيقة هو مقترح لجنة روما المشكلة من مجلس النواب لوضع قانون انتخاب رئيس الدولة فلقد بالغ واشتط كثيرا في شرط الجنسية”.

وتابعت: “فلم يكتفي بألا يكون المترشح قد حمل في الماضي جنسية دولة أخرى، ولكنه اشترط ايضا ألا يكون أحد والديه قد حمل بدوره جنسبة أخرى الى جانب الجنسية الليبية هذا لعمري ذروة الإقصاء”.

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