اسباق: ‏نريد الانتخابات الرئاسية متزامنة مع البرلمانية

أكد عضو مجلس النواب سعيد اسباق، أن “أي ليبي عمره من 25 أو 28 عامًا، يحق له الترشح للرئاسة”، معقبًا “لأن معمر القذافي ظل يحكم 42 عامًا، منذ أن كان عمره 27 عامًا”.
اسباق، وخلال كلمته في مجلس النواب، قال: “حسبي الله ونعم الوكيل في تنظيم هذه الجلسة الذي سيضيع الفرصة على إصدار قانون الانتخابات وعلى انتخاب الشعب للرئيس الليبي”.
وتابع؛ “قلتم أن أي شخص يعترض على ثورة 17 فبراير لا يحق له الترشح، بينما كل من قاد ثورة 17 فبراير كانوا متعددي الجنسيات، وليس لديهم جنسية واحدة، وهذه ثورة مستوردة، وهم من قادوا ثورة الدواعش”.
وأردف اسباق: “نحن لا نحب إقصاء أي شخص بالنسبة لاحترام ثورة 17 فبراير وغيرها، ويجب وضع شروط مسهلة حتى ينتخب الليبيون بسهولة رئيسهم”، لافتًا؛ “لكنكم تضعون عراقيل وتضعوا في المشاكل حتى يبقى مجلس النواب، واتركوا الشعب الليبي يقرر مصيره”.
وقال؛ “كلنا ليبيون ولا أريد إقصاء أي ليبي من هذه المرحلة، لأن تلك المرحلة أول مرة ينتخب فيها الشعب الليبي رئيسهم، فلا تضعوا العربة أمام الحصان لتعطيله عن الانطلاق، سواء جنسيات أو ليس جنسيات هذا كلام فاضي وكلنا عارفين بعضنا البعض وأصولنا”.
وأكمل؛ “نقطة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية نقطة السياسية هذه غير مفهومة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن “الرئيس يكون جامعي أو غير جامعي لا يهم، ومن عليهم أحكام طبيعي أن يترشحوا لأننا نعرف بعضنا البعض ونعرف إذا كان الحكم سياسيا أو جنائيا، لكن هذه عراقيل لا تبسيط للأمور، حتى نحدد الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر”.
وختم اسباق موضحًا؛ “لا نريد أن يضحك علينا أحد لا البعثة الأممية ولا مجلس دولة، نريد الانتخابات الرئاسية متزامنة مع البرلمانية، والرئاسية قبل البرلمانية أيضًا”.
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