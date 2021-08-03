شلبي: حاملو الجنسية الليبية من حقهم الترشح للرئاسة

قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي، إن “أي شخص ‏يحمل الجنسية الليبية، من حقه أن يترشح للرئاسة بدون أن ‏نضع أي قيود تحول دون ذلك”.‏

شلبي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”أن التشديد على ألا يكون المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى، يعد نصا يحوي حكمًا مطلقًا، ويجب محاسبته على الوقت الحالي فقط”.

وتابع: ”هناك أناس هاجرت، ‏في وقت الاستعمار سواء لظروف سياسية أو معارضة لنظام كان ‏قائما، وهناك أناس منهم الآن من هو موجود في دول أخرى الآن، بسبب الأحداث في ‏السنوات العشر الأخيرة، وبالتالي يجب أن يكون النص ألا يكون ‏حاملا للجنسية الآن”.

وشدد على أن “محاسبة شخص على إذا ما كان والديه ‏حاملين لجنسية أخرى، لا يجوز ويناقض حتى الحق الدستوري”.‏

وأشار إلى أنه يؤيد تمرير بند “ألا يكون متزوجًا من ‏عربية”، لأنها متماشية مع ‏القوانين الليبية السابقة”.‏

وعلق على النقطة رقم 6، وهي ألا يكون حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة ‏بالشرف، متسائلا: ”كيف سنضع حاكمًا لليبيا، بدون أن يكون عليه ضوابط ‏قانونية؟”.

واستطرد: ”لابد ‏أن نسمح لكل الليبيين بالدخول إلى العملية السياسية، ولكن يمكن ‏أن نسمح للعسكريين مثلاً أن يتقدموا للترشح بعد تقديم استقالتهم ‏قبل شهرين من تقديم أوراقهم للترشح إلى الانتخابات، لتكون ال‏فرص متساوية لجميع الليبيين”.‏

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