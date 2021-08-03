شلبي: حاملو الجنسية الليبية من حقهم الترشح للرئاسة

قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي، إن “أي شخص يحمل الجنسية الليبية، من حقه أن يترشح للرئاسة بدون أن نضع أي قيود تحول دون ذلك”.
شلبي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”أن التشديد على ألا يكون المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى، يعد نصا يحوي حكمًا مطلقًا، ويجب محاسبته على الوقت الحالي فقط”.
وتابع: ”هناك أناس هاجرت، في وقت الاستعمار سواء لظروف سياسية أو معارضة لنظام كان قائما، وهناك أناس منهم الآن من هو موجود في دول أخرى الآن، بسبب الأحداث في السنوات العشر الأخيرة، وبالتالي يجب أن يكون النص ألا يكون حاملا للجنسية الآن”.
وشدد على أن “محاسبة شخص على إذا ما كان والديه حاملين لجنسية أخرى، لا يجوز ويناقض حتى الحق الدستوري”.
وأشار إلى أنه يؤيد تمرير بند “ألا يكون متزوجًا من عربية”، لأنها متماشية مع القوانين الليبية السابقة”.
وعلق على النقطة رقم 6، وهي ألا يكون حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، متسائلا: ”كيف سنضع حاكمًا لليبيا، بدون أن يكون عليه ضوابط قانونية؟”.
واستطرد: ”لابد أن نسمح لكل الليبيين بالدخول إلى العملية السياسية، ولكن يمكن أن نسمح للعسكريين مثلاً أن يتقدموا للترشح بعد تقديم استقالتهم قبل شهرين من تقديم أوراقهم للترشح إلى الانتخابات، لتكون الفرص متساوية لجميع الليبيين”.
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