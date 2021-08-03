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السعيدي: الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحًا للجميع

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحًا للجميع، ومن أخطأ في حق ليبيا ‏والشعب الليبي، فالقضاء يتولى عملية الفصل.

السعيدي، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أمس الإثنين، أوضح أن هناك شيء واحد ‏يربطنا بهذا الوطن وهو الهوية الليبية أو الرقم الوطني، وهي أقرب ‏شيء لمعرفة من هو ليبي من عدمه، أما قضية الجنسية فهي لها ‏ظروف كانت خارجة عن إرادة الكثيرين بفترة من الفترات”.

ولفت إلى أن العمل ببند الجنسية فيه إقصاء أو إبعاد، ويجب أن يكون لكل من يحمل الهوية الليبية أو الرقم ‏الوطني أن يترشح للانتخابات.

وشدد على أن ‏الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحًا للجميع، ومن أخطأ في حق ليبيا ‏والشعب الليبي، هناك القضاء الذي يقر ويعطي نتائج إن ‏وجد أي أمر بالنسبة لليبيين، وأي مناقشة لغير ذلك مجرد تضييع ‏للوقت.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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