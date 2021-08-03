السعيدي: الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحًا للجميع

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحًا للجميع، ومن أخطأ في حق ليبيا والشعب الليبي، فالقضاء يتولى عملية الفصل.
السعيدي، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أمس الإثنين، أوضح أن هناك شيء واحد يربطنا بهذا الوطن وهو الهوية الليبية أو الرقم الوطني، وهي أقرب شيء لمعرفة من هو ليبي من عدمه، أما قضية الجنسية فهي لها ظروف كانت خارجة عن إرادة الكثيرين بفترة من الفترات”.
ولفت إلى أن العمل ببند الجنسية فيه إقصاء أو إبعاد، ويجب أن يكون لكل من يحمل الهوية الليبية أو الرقم الوطني أن يترشح للانتخابات.
وشدد على أن الترشح لرئاسة ليبيا يجب أن يكون مفتوحًا للجميع، ومن أخطأ في حق ليبيا والشعب الليبي، هناك القضاء الذي يقر ويعطي نتائج إن وجد أي أمر بالنسبة لليبيين، وأي مناقشة لغير ذلك مجرد تضييع للوقت.
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