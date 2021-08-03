المنقوش والتميمي يبحثان ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الإثنين في بنغازي، مع مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خيري التميمي، سير عمل اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج ومنها تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الرابط بين مصراتة سرت.

وجرى خلال اللقاء تباحث سُبل وآلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة.

وقالت المنقوش، في تدوينة على فيسبوك، إنها “تناولت خلال هذا الاجتماع سبل وآلية إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن وحلّ الجماعات المسلحة”.