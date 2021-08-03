مشهد غريب لأحد أبطال أولمبياد طوكيو 2020 يثير ضجة كبيرة

أظهرت عدسات الكاميرات، بطل الغوص البريطاني، توم دالي، وهو يقوم بحياكة الصوف خلال مشاهدة مباريات أولمبياد طوكيو 2020، مما اثار ضجة كبيرة بين المشاهدين والمتابعين.

ورصدت عدسات المصورين والمتفرجين على حد سواء “دالي”، وهو يقوم بحياكة الصوف، خلال مشاهدته نهائي الوثب 3 أمتار سيدات، صباح يوم الأحد.

وغزت صور اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي هندام “Team GB” الخاص به، مع قناع (ماسك) للوقاية من كورونا، لكنه كان منشغلا بحياكة الصوف، حيث حاك قطعة أرجوانية في مركز طوكيو للألعاب المائية.

جدير بالذكر أن البطل البريطاني الذي يعتبر “أيقونة بلاده وكنزا وطنيا”، بحسب “بي بي سي” حاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في الغوص.

وقالت معلقة “بي بي سي” كاثرين داونز، عند بث المشاهد الحية للمباراة، “يظهر هناك (بين الجمهور) توم دالي – لقد أخرج إبر الحياكة.. ما الذي تعتقدون أنه يصنعه هناك؟ أتساءل لمن يصنع هذا الشيء الأرجواني؟”.

ويبدو من مظهر الحياكة التي نفذها اللاعب على أنها قبعة لم تنته بعد، وتوقعت المصادر أنه ربما يحيكها لابنه الصغير، ولم يعلق اللاعب حتى اللحظة على الحادثة.

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