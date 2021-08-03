800 ألف جرعة إضافية من “سينوفارم” ستصل إلى ليبيا

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من المفترض أن تصل اليوم الثلاثاء إلى ليبيا نحو 800 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني “سينوفارم”، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة الإثنين.

وأعلن، عبدالحميد الدبيبة، وصول شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع “سينوفارم” والمعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، تقدر بمليون 260 ألف جرعة على أن تصل اليوم 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح.

وأكد الدبيبة، أن وصول شحنات اللقاح ستكون مستمرة، إذ من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة القادمة.

وناشد الدبيبة، المواطنين والمقيمين بضرورة التوجه إلى المراكز الصحية وأخد اللقاحات للتحصين ضد كورونا.