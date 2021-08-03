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بالصور…طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2021

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس وتبقي درجات الحرارة مرتفعة على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق ما بين (38- 42) مْ، وتصل إلى(44) مْ علي أبو نجيم و العزيزية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط علي بعض المناطق الساحلية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40) مْ على اغلب المناطق وتصل إلى (43) مْ على جالو والجغبوب.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 44 ) مْ.

• الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:04).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء 2021-08-03 F-270-001 أيام مرتفعة على اغلب المناطق. تبقي درجات حالة نجيمو الثلاثاء علي إجدير الطقس السماء .صافية شمالية شرقية جنوبية شرقية معتدلة .السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح جالو والجغبوب. علي .الساحلية (40 على اغلب المناطق وتصل إلى (43( تتراوح مابين الحرارة القصو الطقس السماء .صافية. معتدلة الحرارة القصوى :تتراوح مابين -41) غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذ اليوم الساعة .(20:04) شروق الشمس الساعة .(06:22) الطقس السماء .صافية :الرياح: شمالية شمالية شرقية معتدلة السر درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين -40) رئيس وحدة النشرات م/عادل الغويل. إعدادم محمد‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الجوية المرك طقس السماء صافية السماء الحرادة المدينة 27 السماء صافية السماء 29 42 27 صبراته الزاوية 27 38 27 السماء 26 26 الزنتان 26 26 السماء 45 السماء 36 37 23 السماء 39 36 43 28 شحات طبرق السماء السماء السماء 43 28 الجغبوب السماء صافية غدامس 42 سبها 28 29 29 41 3/2 :مراجعة: عادل الغويل 28 البرقاعي 02 11/3102م الإصدار‏'‏

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