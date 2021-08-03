بالصور…طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس وتبقي درجات الحرارة مرتفعة على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق ما بين (38- 42) مْ، وتصل إلى(44) مْ علي أبو نجيم و العزيزية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط علي بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40) مْ على اغلب المناطق وتصل إلى (43) مْ على جالو والجغبوب.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 44 ) مْ.

• الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:04).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22).

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