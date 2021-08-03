بالصور…طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس وتبقي درجات الحرارة مرتفعة على اغلب المناطق.
رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق ما بين (38- 42) مْ، وتصل إلى(44) مْ علي أبو نجيم و العزيزية.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط علي بعض المناطق الساحلية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40) مْ على اغلب المناطق وتصل إلى (43) مْ على جالو والجغبوب.
• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 44 ) مْ.
• الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 41) مْ.
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:04).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22).
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