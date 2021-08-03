«الحاجي»: «الرعيض» يمارس البلطجة على مؤسسات الدولة وعليه تسليم غرفة التجارة فوراً

هاجم الناشط السياسي، جمال الحاجي، محمد الرعيض، عضو مجلس نواب ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة؛ متهمًا إياه بممارسة البلطجة على مؤسسات الدولة، مستشهدًا بالمادة (77) من أحكام عوضية مجلس النواب، التي تمنعه من الجمع بين عضوية النواب ومنصبه في غرف التجارة والصناعة.

وقال «الحاجي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقًا صورة ضوئية من المادة (77)، التي جاء فيها “عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوزارة، وكذلك عدم جواز العضوية في لجان أو مجالس إدارة أو شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة أو استشارية”.

وتابع؛ “حد يوصلها إلى المدعو «الرعيض» أنه يمارس بلطجة على مؤسسات الدولة”، مردفًا؛ “ضرب عرض الحائط بأربعة أحكام قضائية، وقرار رئيس وزراء، وقرار من الرقابة اﻹدارية.!”.

ووجه حديثة للنائب محمد الرعيض، قائلًا: “احترامك للحكومة والدولة هو احترام لنفسك.!”، معقبًا؛ ” عليك باﻹمتثال لقرار القضاء والرقابة اﻹدارية.. وسلم غرفة التجارة فورا”.