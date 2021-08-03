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آلاعيب الانتخابات.. «باشاغا»: سنشجع نساء ليبيا على الانخراط في الشأنين العام والسياسي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة السراج المنتهية ولايتها، أنه سيشجع النساء في ليبيا على الانخراط في الشأنين العام والسياسي، وذلك في محاولة لاستمالتهن من أجل الحصول على أصواتهن في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال باشاغا، الذي يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بلغت نسبة النساء المسجلات حديثا في سجل الناخبين 43 بالمئة، وهي نسبة جيدة نتطلّع إلى دعمها”، وفقا لقوله.

وأضاف “سنواصل تشجيعنا نساء ليبيا على الانخراط في الشأنين العام والسياسي ولعب دورهن المحوري في التغيير والتحول الديمقراطي”، على حد وصفه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سيرتك الذاتية تكفى لاعدامك فى ميدان عام وليس الترشح للرئاسة سواء جرائمك فى غرغور او مستشفى غريان او فى معسكر الهجرة غير الشرعية عندما اعلن بيان اللمم المتحدة انك كذاب وانك من اطلقت الرصاص على المهاجرين واردت الصاقها بالجيش الوطنى وهو ما حاولت فيه ايضا فى قتل مدنيين بابوسليم وذهبت لموقع الجريمة وكشفت نفسك واكاذيبك موثقة فى كل مكان وتكفى لتسميتك المرشح الكذاب الاشر

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