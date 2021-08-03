12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

سُجلت 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى سبع حالات شفاء في الواحات أمس الإثنين، على ما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس بالمنطقة.

جاء ذلك بعد فحص 40 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 21 عينة، وإيجابية 12 عينة، إلى جانب شفاء سبع حالات، وفق ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

– تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في الواحات

وأشارت اللجنة إلى خروج حالتين من مركز عزل الواحات، فيما تتواجد أربع حالات بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

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