غدامس .. الجويلي يعد بتحسين الأمن والتسريع في مشروع المنطقة الاقتصادية

أجرى آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي جولة تفقدية للمنطقة الممتدة من سيناون إلى غدامس التي تعد منطقة استراتيجية تربط ليبيا وتونس والجزائر.

والتقى الجويلي خلال جولته بأعضاء ورئيس المجلس البلدي غدامس تخللها اجتماع مع رؤساء الدوائر الأمنية العاملة في المنطقة تليت بزيارة خاطفة للمنفذ الحدودي “غدامس الدبداب” الرابط بين ليبيا والجزائر.

ويأمل أهالي المنطقة أن تكون هذه الزيارة بداية لتحريك عجلة مشروع المنطقة الاقتصادية المتوقف منذ سنوات بما يسهم في تحسين الظروف الأمنية في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية