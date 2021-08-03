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غدامس .. الجويلي يعد بتحسين الأمن والتسريع في مشروع المنطقة الاقتصادية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي جولة تفقدية للمنطقة الممتدة من سيناون إلى غدامس التي تعد منطقة استراتيجية تربط ليبيا وتونس والجزائر.

والتقى الجويلي خلال جولته بأعضاء ورئيس المجلس البلدي غدامس تخللها اجتماع مع رؤساء الدوائر الأمنية العاملة في المنطقة تليت بزيارة خاطفة للمنفذ الحدودي “غدامس الدبداب” الرابط بين ليبيا والجزائر.

ويأمل أهالي المنطقة أن تكون هذه الزيارة بداية لتحريك عجلة مشروع المنطقة الاقتصادية المتوقف منذ سنوات بما يسهم في تحسين الظروف الأمنية في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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