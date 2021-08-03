«الشكري»: التأسيس لدولة ليبيا الثالثة ليس هكذا

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، أن التأسيس لدولة ليبيا الثالثة ليس هكذا، مشيرا إلى أن تأسيس الدول على المواءمات يتضمن عوامل يتم تفجيرها كل بضع سنين.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما يتم تأسيس الدول على مواءمات وتوافقات وترضيات هشة تحمل في طياتها عوامل تفجيرها كل بضع سنين تكون النتائج واضحة لا تحتاج لقراءاتها أي جهد”.

وأضاف “ما يجري في تونس ولبنان واليمن والعراق وبلادنا شاهد عيان حي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد”.

وتابع “التأسيس يحتاج الى إجادة استعمال أدوات العصر (الساعة والبوصلة وخارطة الطريق)، يُعدّها من استوعبوا حركة التاريخ وتطلعات الشعوب واستشرفوا مستقبلاً ينبئ بتغيرات ليس للعاجزين قدرة على استيعابها”.

واستكمل “انتبهوا جيداً أرجوكم، التأسيس لدولة ليبيا الثالثة ليس هكذا!!!”.