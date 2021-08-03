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استمرار حملات التطعيم في راس لانوف وإقبال كثيف من المواطنين

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل مكتب الرعاية الصحية في راس لانوف تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وسط إقبال كبير من المواطنين على تلقي الجرعات، حيث أعلن مكتب الرعاية الصحية أن إعطاء اللقاح سيكون على فترتين صباحية ومسائية وفق إجراءات تنظيمية محددة تحاول من خلالها إدارة المكتب تسهيل العملية أمام المواطنين.

وطمأن مدير المكتب سعيد أبو شلفة -من جانبه- الجميع بتوافر اللقاح بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كميات أخرى خلال الأيام المقبلة مؤكدا زيادة الإقبال من المواطنين على تلقي اللقاح خصوصا بعد التطور الوبائي الأخير، وإعلان شركة راس لانوف عن قرب اعتماد إجراء تلقي اللقاح شرطا أساسيا للدخول إلى مواقع العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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