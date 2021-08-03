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“مجلس النواب” يستأنف جلسته اليوم.. وترقبٌ لمصير “الميزانية”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستأنف مجلس النواب جلسته، اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس، بشكلٍ مباشرٍ، من الشعب، إضافةً إلى بقية بنود جدول أعمال المجلس.

وكان المجلس قد علّق جلسته، التي انطلقت أمس برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، وخُصِّصت لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وقانون انتخاب الرئيس، قبل أن يُعلن المجلس تأجيل بند الميزانية بطلب رسمي من الحكومة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات لـ”218″، إن مجلس النواب قد يناقش بند مشروع قانون الميزانية خلال جلسته، اليوم، في حال أرسلت إليه الحكومة تعديلاتها على الميزانية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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