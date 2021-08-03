الحرس البلدي بنغازي يُنذر مستغلي الشواطئ والكورنيش

أفاد المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي، أن الجهاز قرر إطلاق حملة إنذارات لتحذير مستغلي الشواطئ العامة.

وقد توجهت دوريات الحرس البلدي صباح أمس في مدينة بنغازي، وقامت بحملة إنذارات لتحذير مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش.

جاء هذا التحرك بعد أن تكررت الشكاوى من المواطنين، على خلفية استغلال الشاطئ العام من قبل أشخاص ومنع رواد الشواطئ والكورنيش من التنزه فيه لغرض الاستفادة الشخصية.

وأكد الجهاز الحرس أن الدوريات أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مهلة 24 ساعة كإنذار أخير، قبل البدء في ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات.

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