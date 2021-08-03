قصوده: أعلن باسم جميع الأحرار تضامننا الكامل مع أشقائنا الأتراك في مواجهة الحرائق

أعلن إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، والمعروف بدعمه للاحتلال التركي في ليبيا، تضامنه مع تركيا بسبب حرائق الغابات الهائلة التي اشتعلت هناك مؤخرًا.

وقال «قصودة»، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “باسم جميع الأحرار في ليبيا نعلن تضامننا الكامل مع الإخوة الأشقاء في تركيا في مواجهة الحرائق، كما نتقدم بأحر التعازي القلبية لضحايا ومواساة المصابين والمتضررين”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، كان قد أرسل برقيةً لرئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، يعلن فيها تضامن المجلس مع الجمهورية التركية في مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات بعدد من الولايات التركية.

وبحسب بيان المشري، قدم خالص التعازي في الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وفق قوله.