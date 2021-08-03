لجنة التوافقات تطالب بإحالة 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار

اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أمس الإثنين، مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد توفيقي، وفق ما أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا، اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات أربعة مقترحات كاملة حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية أشار إلى إقرار أعضاء اللجنة بأن «جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت».

وأشار البيان إلى مطالبة أعضاء لجنة التوافقات البعثة بإحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. كما اتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات. وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت -إلى جانب المقترحات – على الجلسة العامة للملتقى.

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وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا في كلمة خلال الاجتماع، إن ملتقى الحوار بدأ بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو، ثم تدارس مقترحا آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات.

وأشار إلى أنه سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى «دون التوصل إلى نتائج حاسمة»، وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة.

وأعربت البعثة الأممية عن تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات وتتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2570» لسنة 2021.

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