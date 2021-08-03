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مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يواصل أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة لبحث مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس.

وناقش مجلس النواب في جلسة منقولة على الهواء شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والبالغ عددها 10 شروط

وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المترشح

ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين 

ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى

ألا يكون متزوجا من غير ليبية

أن يكون متحصل على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

ألا يقل سنه يوم الترشح عن أربعين سنة.

ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة

أن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.

أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مجرد رأى وهو ان يكون المرشح لمنصب ر يىس الدولة من أب وأم ليبين ومن موليد ليبيا ولا يحمل اى جنسية أخرى غير الليبية وخالي من السوابق الجنايىة ومشهود له بنزاهة ونظيف اليدين اى مش سراق ويحب ليبيا وشعبها وبس وله برنامج طموح لللنهوض بليبيا فى كل المجالات الأمنية التعلمية الصحية التجارية والاقتصادية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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