مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس

يواصل أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة لبحث مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس.

وناقش مجلس النواب في جلسة منقولة على الهواء شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والبالغ عددها 10 شروط

وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المترشح

ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين

ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى

ألا يكون متزوجا من غير ليبية

أن يكون متحصل على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

ألا يقل سنه يوم الترشح عن أربعين سنة.

ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة

أن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.

أية شروط أخرى ينص عليها القانون.