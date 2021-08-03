البعثة الأممية: لجنة التوافقات طلبت إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية لملتقى الحوار

أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان، أن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا، يسّر الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك أمس الإثنين الموافق 2 أغسطس.

وأكد البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبعثة، أن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات، كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021. وكان قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.

وأردف البيان، أن أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

واتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات. وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت -إلى جانب المقترحات – على الجلسة العامة للملتقى، بحسب البيان.

وأكمل البيان، أن الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خاطب أعضاء لجنة التوافقات أمس، خلال كلمته قائلًا: “لقد بدأ الملتقى بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات”.

وتابع؛ “علاوة على ذلك، سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة. وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة”.

وختم البيان، معربًا عن “تقدير البعثة للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات، وتتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021 على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تيسّر البعثة الاجتماع المرتقب لجلسة العامة للملتقى”.