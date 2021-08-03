المنقوش تبحث مع نظيرها الإيطالي تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، تسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى ايطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي أمس الاثنين استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة مايتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى ايطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي، حيث وعد الجانب الإيطالي في هذا الخصوص بأنه سيشرع في ذلك خلال الأيام القادمة، كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل مغادرتها لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، التقت المنقوش بالمطار عضو اللجنة العسكرية (5+5) اللواء خيري التميمي، حيت استعرضا سير عمل اللجنة، وماتوصلت إليه من نتائج في صالح الوطن والمواطن، ومنها تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الرابط بين مصراته / سرت.

وتفقدت الوزيرة خلال هذه الزيارة سير العمل بديوان وزارة الخارجية في بنغازي، والصعوبات التى يواجهها.