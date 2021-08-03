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حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 3 أغسطس 2021)

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس، اليوم الثلاثاء؛ حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة على غالب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
الطقس: السماء صافية
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 38 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة على أبونجيم والعزيزية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
الطقس: السماء صافية
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط علي بعض المناطق الساحلية
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية على غالب المناطق وتصل إلى 43 درجة على جالو والجغبوب.
  
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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