“التعليم” توقع مذكرة مع برنامج الغذاء العالمي حول “الأغذية المدرسية”

شهد ديوان وزارة التربية والتعليم، عصر أمس الاثنين، توقيع مذكّرة تفاهم بين الوزارة، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المُتّحدة؛ لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، ورود الحلبي الممثل والمدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة.

وقال الوزير إنه سيشكّل لجنة تتولى مُتابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمنًا جهود برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المُتّحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية.

وأشار إلى أنه سيتولّى مُتابعة ذلك بجولات تفقُّدية للمؤسسات التعليمية.

من ناحيتها، أشادت “الحلبي” بحماس الوزارة، وقالت: تشكيل اللجنة سيُعطى دافعاً لانطلاقتها.

وأضافت: دولة ليبيا تُعَد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي.

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