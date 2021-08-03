القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي

ألقى جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن بتهمة استغلاله إحدى غرف توليد الكهرباء بالمدينة لأعمال خاصة.

وقال مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد فرج الدرسي، إن عناصر دوريات الجهاز تمكنت من ضبط مواطن يستغل غرفة توليد الكهرباء بمنطقة «602»، في غسيل المفروشات والسيارات ، ليتقرر إحالته للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وحذر الدرسي من التعرض لمحطات توليد الكهرباء واستغلالها في أغراض شخصية أو تجارية، وقال إن أي شخص يتم ضبطه سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية وأقصى العقوبات، بسبب الاعتداء علي ممتلكات الدولة وإلحاق الأضرار بها.

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