24 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

سُجلت 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في أجدابيا، أمس الإثنين، على ما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس بالمدينة.

وقالت اللجنة في بيان، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم 53 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 29 عينة، وإيجابية 24 بينها سبع حالات جديدة و17 مخالطة.

– وصول شحنة أكسجين قادمة من مصر إلى مستشفى المقريف بأجدابيا

وفي حين لم يتم الإعلان عن حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، سُجلت 11 حالة شفاء جديدة.

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا