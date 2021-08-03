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عمر الحاسي: التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في 1912

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، أن التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في عام  1912.

وقال الحاسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مسترشدًا بصورة من موسوعة ويكيبيديا حول تفاصيل معاهدة أوشي أو معاهدة لوزان الأولى: إن التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا في 3 أكتوبر 1912 بمنطقة أوشي لوزان بسويسرا وقعت كلا من الإمبراطورية العثمانية والدولة الإيطالية على وثيقة كتبت بالفرنسية تخلت بها الامبراطورية عن الإيالة الليبية لإيطاليا”

وأوضح أن ” السلطان العثماني أصدر مرسومًا يمنح ليبيا استقلالها الذاتي في ذلك التاريخ”.

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استقلال ليبيا الدولة العثمانية عمر الحاسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت شارب ايه يامسطول تسليم السلطان العثمانى ليبيا للاحتلال الايطالى استقلال بالنسبة لك ياحاسى فما هو الاستهبال ياحاسى لو كانت ليبيا المحتلة من الطليان مستقلة وعمر المختار فى نظرك ياحمار ضحى بحياته ليس من اجل الاستقلال بل استغلال للموقف
    انصحك تذهب لقرقارش وانت تستريح هناك ستجد امثالك من المجانين

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