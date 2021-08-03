عمر الحاسي: التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في 1912

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، أن التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في عام 1912.

وقال الحاسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مسترشدًا بصورة من موسوعة ويكيبيديا حول تفاصيل معاهدة أوشي أو معاهدة لوزان الأولى: إن التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا في 3 أكتوبر 1912 بمنطقة أوشي لوزان بسويسرا وقعت كلا من الإمبراطورية العثمانية والدولة الإيطالية على وثيقة كتبت بالفرنسية تخلت بها الامبراطورية عن الإيالة الليبية لإيطاليا”

وأوضح أن ” السلطان العثماني أصدر مرسومًا يمنح ليبيا استقلالها الذاتي في ذلك التاريخ”.