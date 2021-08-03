مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لإعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية تتولي إعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبحسب القرار رقم 212 لسنة 2021 فإن الجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات، ومندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.

ووجه القرار بمراعاة التدفقات المالية المتاحة بالباب الأول بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب كما يقضي القرار بأن تقدم اللجنة تقرير نتائج أعمالها خلال 60 يوما للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.