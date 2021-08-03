وزارة المالية: لا بد من ضبط تحصيل الإيرادات والعوائد الحكومية السيادية

ليبيا – شددت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على وجوب تحقيق مستوى جيد من الضبط في عملية تحصيل الإيرادات والعوائد الحكومية ذات الطابع السيادي.

المنشور رقم 2 لعام 2021 الصادر عن الوزير وتابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذه الإيرادات والعوائد مصدر مهم لتمويل الخزانة العامة، ما يوجب إيداعها في الحساب الخاص بالإيراد العام التابع لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في المصرف المركزي.

وحث المنشور المراقبين التابعين للوزارة على تعزيز دورهم الرقابي والتأكد من تسجيل الإيرادات والعوائد في دفاتر الصندوق.

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