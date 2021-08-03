الزناتي يبحث مع صاليبيا سبل دعم مالطا لليبيا لمجابهة وباء كورونا

ليبيا – تدارس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صاليبا خطط وبرامج مجابهة وباء كورونا وملف التطعيمات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية استعراض مجالات التعاون الصحي بين الجانبين، من خلال الاستفادة من برامج التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتابع البيان: إن التعاون سيمتد ليشمل التمريض المتخصص وتبادل الزيارات الفنية والتوأمة بين المراكز الطبية والمستشفيات، فيما شدد الجانب المالطي على استعداده لتقديم كافة الجهود وتسخيرها للتعاون في المجال الصحي وخاصة ملف مجابهة وباء كورونا.

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