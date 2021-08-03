وصول شحنة الأوكسجين الثانية من مصر إلى المنطقة الغربية والمقدرة بـ100 ألف لتر

ليبيا – وصلت إلى المنطقة الغربية شحنة ثانية من غاز الأوكسجين الطبي السائل المقدر بـ100 ألف لتر قادمة من مصر.

بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن وصول الشحنة يأتي في في إطار سعي الوزارة الصحة لحل مشكلة نقص الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك هذه المادة.

وتابع البيان: إن الشحنات ستتوالى من مصر بشكل يومي بناء على اتفاق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي ووزيرة الصحة المصرية. مشيرًا إلى توجيه الشحنة الثانية بشكل عاجل وفوري إلى المناطق التي تعاني من نقص الأكسجين.

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