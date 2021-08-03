إجراءات جديدة من المصرف المركزي طرابلس لتوفير السيولة والنقد الأجنبي

ليبيا- كشف مصدر في المصرف المركزي عن الشروع خلال الأسبوع المقبل بالتوسع في عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.

المصدر أوضح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية طالعتها صحيفة المرصد أن ذات الأسبوع سيشهد إلغاء كافة القيود على قبول صكوك المقاصة بين المصارف التجارية، بعد تغذية حساباتها لدى المصرف، والانتهاء من وضع بعض الحلول لمشكلة المقاصة خلال هذا الأسبوع.

وبين المصدر لزبائن المصارف توفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروعها واستمراره في تغطية الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض، كاشفًا عن اتخاذ إجراءات جديدة قريبا لتمكين المستفيدين من علاوة الأبناء والزوجة والزيادة في معاشات المتقاعدين والمعاشات الأساسية من الحصول على أموالهم نقدًا.

وتابع المصرف: إن من بين هذه الإجراءات شروع المصارف التجارية بتنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف.

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