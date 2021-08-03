المشري: لا بد من خروج قوات المرتزقة من البلاد وعدم مساواتها بالقوات التركية

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيطالي لويجو دي مايو الزائر لليبيا في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تباحث المشري ودي مايو بشأن آخر تطورات الملف الليبي، ليؤكد الأول ضرورة أن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية منطقية، وألّا يتم الأخذ بها إلا في حال تعذر القيام بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وشدد المشري على وجوب إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل، مؤكدًا ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد مع التفريق بين ما وصفها بـ”القوات التي جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقية تعاون” (في اشارة منه للأتراك ومرتزقتهم السوريين) وبين من وصفهم بـ”قوات المرتزقة غير الرسمية”.

بدوره رحب دي مايو بالتطورات الأخيرة في البلاد، ولا سيما فتح الطريق الساحلي وتصويت مجلس الأمن الدولي على قراره الأخير، فيما نبه المشري لأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تثمين المساعي الرامية لتطوير العلاقات الديبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا.

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