وزارة الداخلية تستعرض مع الإدارة العامة للدعم المركزي إجراءات حظر التجول لمكافحة وباء كورونا

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سير العمل بالإدارة العامة للدعم المركزي واستعراض الجهود التي قامت بها الإدارة خلال الفترة الماضية في تأمين شحنات الوقود المتجهة للمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك المهام المسندة للإدارة في دعم المديريات بالمناطق لضمان نجاح العمل الأمني، وتطبيق كافة إجراءات حظر التجول لمكافحة تفشي وباء كورونا للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل والتقارير التي تواجه سير العمل بالإدارة، وإيجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والخدمات للمواطن.

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