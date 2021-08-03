إيطاليا تؤكد التزامها الثابت تجاه ليبيا

جدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو التأكيد على التزام بلاده “الثابت” تجاه ليبيا، متحدثا عن “انتخابات حرة وديمقراطية” ستتم في نهاية العام الحالي.

وأكد دي مايو في منشور على منصة (فيسبوك) في أعقاب زيارته التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق “التزام إيطاليا ثابت” مضيفا “نحن نعمل بلا كلل والنتائج تأتي”، منوها بأن “الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام” بحسب وكالة آكي.

واضاف “دعونا نركز الآن على الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر”، والتي ستكون “انتخابات حرة وديمقراطية” وستمثل “مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، وإيطاليا في المقدمة”.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الايطالية أن “مساعدة ليبيا، أيضًا من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، تعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط ، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة”. وقال: “في هذا الصدد، فإن بلادنا مرجعية واضحة… لنرافق ليبيا نحو الانتقال المؤسسي المأمول”.