الشيباني: مقترح قانون الدوائر الانتخابية مقترح سياسي لغرض المغالبة في البرلمان القادم

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه قد ورده الكثير من الاتصالات والتسأؤلات التي لا تخلو من القلق وعدم الرضى حول مقترح قانون الدوائر الانتخابية، الذي استفادت منه بعض المناطق دون غيرها، الأمر الذي أثار الكثير من الامتعاض عند العديد من المدن خاصة أهالي تاورغاء الذين يطالبون بزيادة مقعد آخر.

الشيباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المعايير التي تم إعداد هذا المقترح على أساسها لم تكن واضحة، مما يثير الشكوك حوله ويجعل منه أقرب إلى أن يكون مقترحًا سياسيًا لغرض المغالبة في البرلمان القادم.

وأضاف: “أطمئنكم بأن هذا الشعور يخالج عددًا كبيرًا من النواب، مما يجعل حظوظ مرور هذا القانون ضئيلة جدًا، وأغلب النواب يميلون الى الإبقاء على القانون الحالي تفاديًا لمزيد من المشاكل التي نحن في غنى عنها، في وقت يعصف فيه الخلاف بكل شي في هذا الوطن”.

كما اعتبر أنه في حالة إصرار وإلحاح الطرف المؤيد للمقترح سيتم المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لإعادة النظر في المقترح بالتعديل ومنح كل ذي حق حقه، بناء على معايير واضحة ومتعارف عليها دون مغالبة.

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